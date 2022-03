Confcooperative in campo per il 2023 Protocollo d’intesa tra Bergamo e Brescia

Confcooperative Bergamo e Brescia pronte a collaborare nel segno della cultura. Venerdì 25 marzo i presidenti bergamasco Giuseppe Guerini e bresciano Marco Menni hanno siglato un protocollo d’intesa in vista del 2023. Obiettivo dell’accordo: «Mettere a punto progetti e azioni per promuovere i valori cooperativi e la cultura dei due territori lombardi». Comunicare, promuovere e valorizzare le parole chiave del protocollo cui fa riferimento un sistema ampio e storicamente radicato nelle due province lombarde: 775 cooperative attive, 286mila soci e 35mila occupati in settori che vanno dal sociale alla sanità, dal turismo allo spettacolo, dall’agricoltura all’edilizia.

«Vogliamo lavorare insieme per contribuire al successo di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura» spiega il presidente orobico Guerini, «la nostra cultura del fare ha una storia importante e rappresenta un modello da esportare – sottolinea il collega bresciano Menni –. Il 2023 ci darà l’opportunità di riscoprire il bello che abbiamo intorno a noi e di guardare al futuro con speranza». Per raccogliere le proposte delle cooperative è stata creata una piattaforma B2B che favorirà sinergie e partnership per progetti a lungo termine. «I progetti sono immaginati per offrire un orizzonte che vada oltre il 2023, per ribadire che la cultura dei valori non si chiude il prossimo anno, per alimentare e sostenere progetti di filiera tra più cooperative, con uno sguardo oltre le province di appartenenza e fino alla dimensione europea».