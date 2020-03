Conte: «Manovra economica poderosa»

Come vengono distribuiti i 25 miliardi Si è svolta alle 15 di lunedì 16 marzo la conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri che a ha ratificato la manovra salva Italia.

«Siamo consapevoli che il decreto cura Italia non basterà, ma questa è una prima risposta concreta, una manovra poderosa per dire che l’Italia c’è e può diventare non solo modello sanitario ma anche di politica economica» lo ha detto il premier Conte alla fine del consiglio dei ministri durato due ore e che si è svolto nella mattinata di lunedì 16 marzo.

«Possiamo iniziare a parlare di un modello italiano anche sulla questione economica, siamo i primi a mettere in campo 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio delle famiglie, attiviamo flussi per 350 miliardi, è una manovra economica poderosa. Sono orgoglioso, sono partecipe di questa grandiosa comunità che ho l’onore di guidare in questo frangente così delicato. Tanti italiani sono in trincea, tanti rimangono a casa ma non inerti, li sostengono da un balcone, una finestra cantano con loro. Possiamo essere orgogliosi di essere italiani, insieme ce la faremo».ha concluso il premier, Giuseppe Conte.

«Nel decreto Cura Italia per contrastare il Coronavirus «abbiamo incluso anche il trasporto merci» tra i destinatari degli aiuti economici. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al termine del Cdm che ha varato il decreto Cura Italia. C’è un capitolo molto corposo di 10 miliardi di sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del Coronavirus»

«Per gli autonomi e i liberi professionisti in questo primo dl, il dl marzo, ci sono circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività». Lo dice il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo al termine del Cdm che ha varato il dl Cura Italia.«I permessi per la legge 104 passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro».

Tutte le voci del decreto qui.

Guarda qui la conferenza stampa dei Ministri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA