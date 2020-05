Conte su twitter: «Silvia Romano è libera»

Rapita in Kenya un anno e mezzo fa L’annuncio del premier sabato 9 aprile verso le 17.15. Una notizia che riempie di gioia.

La giovane milanese rapita in Kenya un anno e mezzo fa, dunque sarebbe stata liberata e potrebbe tornare presto in Italia ad abbracciare i suoi cari, forse già domani.

«Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!». Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

Silvia, cooperante milanese di 24 anni, era stata rapita il 20 novembre 2018 a Chakama, a pochi passi da Malindi, in Kenya, dove con l’associazione Africa Milele stava sviluppando un progetto di aiuti umanitari.

«Lasciatemi respirare, devo reggere l’urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%”: così ha detto all’ANSA Enzo Romani, il papà di Silvia rapita in Kenya nel novembre del 2018, che il premier Giuseppe Conte ha annunciato esser stata liberata. «Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti» ha aggiunto.

«Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato». È quanto sottolinea, in un post su Fb, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

La liberazione di Silvia Romano è una «bellissima notizia», la sua prigionia «è sempre stata una ferita e un dolore. Sapere che è stata liberata riempie di gioia». Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha appreso in diretta la notizia diffusa sui social dal premier Giuseppe Conte durante un dibattito online organizzato dal circolo Pd Milano metropolitana, in occasione della Festa dell’Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA