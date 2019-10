Il nuovo piazzale del mercato in via Spino

Contesa la nuova area del mercato

Richiesta per il cantiere del rondò dell’A4 Infrastrutture Lombarde ha chiesto di utilizzare il parcheggio appena realizzato in via Spino per il cantiere del nuovo rondò A4. Il Comune ha risposto no durante la prima conferenza dei servizi organizzata in vista dell’inizio dei lavori dello svincolo.

Da una parte il casello dell’autostrada e quel progetto atteso da anni per ridisegnarne la viabilità; dall’altra l’area di via Spino che il Comune ha individuato, non senza patemi, come nuova sede del mercato. In mezzo il cantiere per il nuovo rondò dell’A4 e, soprattutto, la bretella che consentirà al traffico di immettersi direttamente dall’uscita del casello sull’asse interurbano, superando così l’attuale crocicchio di strade e di rampe.

Un progetto da 25 milioni di euro finanziato con il Patto per la Lombardia: la Regione, attraverso Infrastrutture lombarde, ha bussato alla porta di Palazzo Frizzoni a metà settembre, durante la prima conferenza dei servizi, con in mano il progetto preliminare e una richiesta che ha colto l’Amministrazione comunale in contropiede, ovvero quella di poter usufruire di una parte dell’area destinata al mercato per installare il cantiere del rondò. Una mossa non compatibile con le esigenze delle bancarelle.

