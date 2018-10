Controlli a Dalmine: 7 patenti ritirate

Metà dei fermati positivi ad alcol o droga Controlli la notte scorsa sulla ex statale 525: su 16 conducenti fermati, sette sono risultati positivi all’uso di alcol e droga. Sono tutti under 27.

Notte di controlli a Dalmine, lungo la ex statale 525. Sabato 13 ottobre, dall’1 alle 7, si è svolto un servizio di prevenzione mirato al controllo della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Durante il servizio sono stati controllati 16 autoveicoli e 23 persone. Dei 16 conducenti controllati, 7 sono risultati positivi ovvero il 54%. In totale sono state ritirate 7 patenti e decurtati 85 punti. Tutti i conducenti risultati positivi a droghe o alcol sono under 27.

Il dispositivo di servizio si è composto in totale di tre equipaggi della Polizia Stradale di Bergamo e del Distaccamento di Treviglio coordinati dal vice comandante Ispettore Superiore Paolo Tosi, da un ufficio mobile della Questura di Bergamo diretto del medico capo Violante Mariangela con un equipaggio di supporto della Questura di Bergamo e due equipaggi della Polizia Locale di Dalmine, guidati dal Commissario Dario Brembilla.

