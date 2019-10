87 euro di multa a un autista a Trescore

Sul bus 11 passeggeri (di troppo) in piedi Oltre 30 i mezzi sotto la lente della Polizia, in un solo caso è stata comminata una sanzione per sovrannumero di passeggeri.

Undici passeggeri in piedi in sovrannumero, 87 euro e un punto della patente tolto all’autista di un bus che trasportava studenti a Trescore che è stato controllato dalla Polizia Stradale negli scorsi giorni.

Gli agenti hanno messo in atto servizi specifici mirati al controllo della capienza dei passeggeri a bordo degli autobus diretti agli istituti scolastici cittadini ed in provincia, al fine di tutelare la sicurezza degli studenti sui mezzi di trasporto pubblici.

Le pattuglie hanno operato controlli nei confronti di oltre 30 autobus sia in ambito cittadino che extraurbano. Tutti gli autobus sono risultati in regola tranne uno, come detto, a cui è stata comminata una sanzione per violazione dell’articolo 169 del Codice della Strada.

Durante i controlli, una pattuglia è intervenuta anche su richiesta di un conducente di uno degli autobus per sedare un diverbio nato fra l’autista stesso e 5 studenti per motivi legati ai loro comportamenti a bordo.

