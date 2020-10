Controlli al mercato ortofrutticolo

Norme anti-Covid, sanzioni per 5 mila euro Dodici sanzioni per quasi 5 mila euro a causa del non rispetto delle norme anti-Covid. I controlli al mercato ortofrutticolo di Bergamo.

Sabato 17 ottobre, nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti Covid al mercato di via Borgo Palazzo, riscontrando diverse irregolarità e comminando sanzioni per quasi cinque mila euro.

Controllata tutta l’area di vendita al dettaglio di ortofrutta: i militari e gli ispettori hanno evidenziato diverse violazioni del norme anti Covid: assembramenti, uso non corretto dei dispositivi di protezione individuale e mancato rispetto del distanziamento interpersonale.

Al termine degli accertamenti, dodici operatori sono stati sanzionati, ciascuno per 400 euro, per violazione dell’ordinanza regionale del 15 ottobre scorso, nonché della normativa nazionale in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidiomologica da Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA