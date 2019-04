Contromano in moto sull’A4

«Mi era caduto il borsello» Ha percorso la corsia d’emergenza sull’autostrada A4: via la patente e 533 euro di multa.

«Stavo tornando indietro perché mi era caduto il borsello e lo volevo recuperare». Questa la singolare motivazione fornita agli agenti della Stradale di Seriate da un motociclista che, martedì 16 aprile in mattinata, ha percorso un tratto dell’A4 contromano, tra l’altro sulla corsia d’emergenza. Una duplice infrazione che gli è costata il ritiro della patente, oltre alla multa. L’uomo viaggiava da Brescia verso Bergamo, ma sulla corsia opposta, venendo notato da decine di automobilisti in regolare transito e che, preoccupati, hanno tempestato di telefonate il 112 e, di conseguenza, la centrale della Stradale di Seriate. La pattuglia ha raggiunto la zona in pochi minuti e individuato il centauro contromano, che è stato fermato e multato: due le sanzioni, per complessivi 533 euro.

