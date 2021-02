Coorious entra nel vivo con la Masterclass

e i professionisti de L’Eco di Bergamo Parte il corso di Edoomark che porterà i ragazzi nel mondo della comunicazione.

Rullo di tamburi. Mancano 24 ore all’avvio della Masterclass di Coorious, il percorso di formazione alla comunicazione e al giornalismo organizzato da Edoomark con il sostegno de L’Eco di Bergamo. Dopo il successo delle tre Week gratuite di assaggio, parte domani il corso a pagamento più impegnativo e strutturato che accompagnerà i partecipanti fino a metà giugno. Giovedì, ad accoglierli alla prima lezione, ci sarà il direttore de L’Eco Alberto Ceresoli.

I ragazzi entusiasti

I giovani bergamaschi tra i 18 e i 30 anni, che hanno seguito online l’«antipasto» di Coorious, hanno espresso commenti molto positivi: «Bello confrontarsi direttamente con i professionisti del settore», «Non immaginavo che dietro un giornale ci fosse un lavoro così veloce e complesso. Ora lo leggerò con più rispetto»; «È stato interessante essere giudicati, a volte anche in modo severo, da giornalisti con tanta esperienza. Ci ha messo subito alla prova permettendoci di misurare se le competenze acquisite sui libri di scuola fossero sufficienti».

Tanta pratica

Ecco, tutto questo, è Coorious: il corso fortemente esperienziale dove la teoria trova fondamento nella pratica. I ragazzi che si aspettavano un noioso collegamento on line zeppo di nozioni giornalistiche, è stato letteralmente spiazzato da un approccio concreto che li ha catapultati subito in test e prove pratiche: dai titoli agli articoli, dalle brevi alla ricerca delle fonti, fino alla giornata in cui è stata simulata la realizzazione di una pagina di giornale. Una simulazione piuttosto reale, visto che i ragazzi hanno dovuto cercare notizie inedite dalle proprie fonti, confrontarsi con i professionisti nella riunione di redazione e poi collaborare tra di loro per arrivare nel tardo pomeriggio al confezionamento della pagina. Uno stress test con tanto di voti e giudizi finali che hanno fruttato a dieci di loro la borsa di studio de L’Eco di Bergamo per la Masterclass. Sono: Melissa Braka, Alice Calvi, Walter Corna, Sara Fracassetti, Laura Martiriggiano, Matteo Mosconi, Michela Nervi, Emily Pesenti, Martino Rovetta, Lorenzo Sala. A loro si sono uniti altri ragazzi e ragazze che dopo aver sperimentato le Week hanno scelto di continuare l’esperienza con la Masterclass.

A lezione dai giornalisti

Se nelle Week i ragazzi hanno vissuto la tensione di un’immersione veloce nel mondo del giornalismo, ora è il tempo dell’approfondimento. Tutti i giovedì gli studenti di Coorious affronteranno temi specifici che li aiuteranno a raggiungere un eccellente livello di scrittura e soprattutto un’ottima capacità di lettura della realtà per scovare ciò che può diventare notizia. Nel cammino saranno accompagnati dai formatori di Edoomark Paolo Ferrari e Fiorella Carminati, insieme ai giornalisti-tutor de L’Eco di Bergamo Bruno Bonassi e Paolo Doni, con il coordinamento del giornalista di Bg Tv e direttore della scuola Giorgio Bardaglio.

Uno staff che potrà contare sul contributo esperienziale e professionale di numerosi giornalisti de L’Eco di Bergamo. Saranno loro il vero valore aggiunto di Coorious, professionisti che saliranno in cattedra non solo per insegnare ma soprattutto per condividere con i ragazzi la propria esperienza. Si partirà dalla base, cioè da come nasce la notizia e pian piano gli studenti si addentreranno nelle dinamiche della comunicazione imparando tutte le strategie necessarie per saper scrivere un testo giornalistico. A ogni incontro non mancherà l’esercitazione che per i ragazzi sarà il momento fondamentale per capire quanto hanno appreso. Gli imprevisti sono assicurati, anzi faranno parte del programma: modifiche al volo per verificare la capacità di affrontare i cambiamenti in tempo reale, tenendo a freno l’ansia, proprio come fanno i giornalisti tutti i giorni.

