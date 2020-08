Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore

320 nuovi casi (in calo) e quattro morti I dati del 17 agosto. Calano i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale a quota 14.867. Diminuiscono anche i tamponi effettuati.

Sono 320 (in calo rispetto ai 479 di ieri) i nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il numero di attualmente positivi a quota 14.867, dei quali 13.999 si trovano isolamento domiciliare. 810 i ricoverati con sintomi, dei quali 58 in terapia intensiva. Quattro i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di vittime dall’inizio dell’epidemia che raggiunge quota 35.400. Lo rende noto il ministero della Salute. La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è il Lazio con 51, seguita da Veneto con 46, Lombardia con 43 ed Emilia Romagna con 41 nuovi casi. Nessun nuovo contagiato in Molise e Basilicata e solo uno in Valle D’Aosta, Umbria e Trentino. I tamponi effettuati sono stati 30.666, in calo rispetto ai 36.807 di ieri.

