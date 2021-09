Coronavirus in Lombardia, 150 nuovi positivi con 15 mila tamponi. Nella Bergamasca 24 casi I dati delle ultime 24 ore nel report regionale di lunedì 20 settembre. Tasso di positività allo 0,9%.

A fronte di 15.301 tamponi effettuati, sono 150 i nuovi positivi (0,9%) al coronavirus in Lombardia. È quanto si legge nel report regionale di lunedì 20 settembre. In terapia intensiva si registrano 4 ricoveri in più, mentre i pazienti Covid negli altri reparti sono 7 in più. In provincia di Bergamo i nuovi positivi sono 24.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 15.301, totale complessivo: 14.481.808

- i nuovi casi positivi: 150

- in terapia intensiva: 63 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 435 (+7)

- i decessi, totale complessivo: 33.983 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53 di cui 27 a Milano città;

Bergamo: 24;

Brescia: 38;

Como: 7;

Cremona: 5;

Lecco: 3;

Lodi: 0;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 3;

Sondrio: 1;

Varese: 0.

