Corsarola, confermato il senso unico

Sabato dalle 18 alle 23, domenica dalle 15 alle 19 Confermato il senso unico pedonale in via Colleoni nel fine settimana, cambiano gli orari. Sabato dalle 18 alle 23, la domenica dalle 15 alle 19.

Il Comune di Bergamo riproporrà anche nei prossimi fine settimana la misura del senso unico pedonale lungo via Colleoni, la strada di Città Alta anche conosciuta come Corsarola: una soluzione introdotta in via sperimentale nello scorso week end per evitare gli assembramenti e gli affollamenti registrati nel primo fine settimana dalla riapertura dopo la quarantena.

Rimane il senso unico pedonale, ma cambieranno gli orari: l’Amministrazione comunale, sentiti i rappresentanti dei commercianti di Bergamo Alta nella mattinata di martedì 26 maggio, ha deciso di testare nel prossimo settimana una riduzione della fascia oraria di attivazione del provvedimento. Via Colleoni, nel tratto tra piazza Cittadella e piazza Vecchia, sarà percorribile solo in direzione di piazza Vecchia il sabato dalle 18 alle 23 e la domenica, dalle 15 alle 19. Confermata l’esclusione della misura per i residenti.

Nei giorni scorsi il vicesindaco Gandi e la Comandante della polizia locale Gabriella Messina hanno incontrato i titolari e i gestori dei locali in corrispondenza dei quali si sono verificate situazioni problematiche nelle serate della scorsa settimana: disponibilità da parte di tutti a contrastare, dai prossimi giorni, gli assembramenti fuori dai propri locali dotandosi di steward o dedicando propri dipendenti all’attività di dissuasione al consumo di bevande sulla strada fuori dal locale.

Confermato il coinvolgimento degli uomini di Fidelitas a presidio e sensibilizzazione in due luoghi della città, piazza Pontida e piazza Vecchia, tra le 19 e le 24, soprattutto nel fine settimana.

