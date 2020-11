Corteo di protesta dei taxi a Bergamo

«Abbiamo bisogno di sostegno» Hanno manifestato senza programmare il corteo, lo hanno deciso all’ultimo minuto, lunedì 2 novembre. Alle 17.30, dopo ore senza alcun cliente, una trentina di taxi bianchi ha sfilato a suon di clacson per le vie del centro di Bergamo e Città Alta.

Intorno alle 17.30 hanno guidato lungo viale Papa Giovanni e via Roma per poi percorrere il giro delle Mura di Bergamo. Alle 18 l’appuntamento è davanti al Comune. «Siamo una categoria che non deve essere dimenticata - spiegano i rappresentanti dei tassisti di Bergamo -. Abbiamo bisogno di aiuto e chiediamo un sostegno, il progetto di una convenzione, perchè siamo in ginocchio data la situazione determinata dalla pandemia».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Il passaggio dei taxi in viale Papa Giovanni XXIII, a Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA