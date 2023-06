Corteo per i diritti, anche a Bergamo la sfilata in centro

Alcune migliaia di persone hanno preso parte nel pomeriggio di sabato 17 giugno al Bergamo Pride 2023: il corteo è partito dalle 14 alla stazione di Bergamo, con punto d’arrivo in piazza Matteotti. Dopo i discorsi istituzionali la manifestazione, che si svolge in contemporanea in altre nove città in tutta Italia, è proseguita verso Curno dove si chiuderà con un ritrovo alla Cascina Carlinga. Presenti numerose autorità a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+ tra cui il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.