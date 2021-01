Covid, 1.832 nuovi positivi in Lombardia

A Bergamo 65 casi. Oltre 39 mila i tamponi I dati di sabato 30 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è sceso al 4,6%. Oltre cinquemila guariti/dimessi. Le vittime sono 58.

A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6%). Nella Bergamasca i nuovi positivi registrati sono 65. È quanto riporta il bollettino della Regione Lombardia emesso sabato 30 gennaio. Venerdì 29 gennaio erano stati 34.156 i tamponi effettuati in Lombardia, con 1.900 i nuovi positivi, e il rapporto positivi/tamponi era al 5,5%, mentre giovedì era al 6,2% . Il bollettino di oggi registra 5.009 guariti/dimessi, per un totale di 459.401, mentre le vittime sono 58, per un totale di 27.074 da inizio pandemia. In diminuzione i ricoveri: in terapia intensiva si registra un calo di 2 unità, per un totale di 377, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 36 in meno, per un totale di 3.454.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 39.462 (di cui 28.234 molecolari e 11.228 antigenici) totale complessivo: 5.640.919

- i nuovi casi positivi: 1.832 (di cui 74 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 459.401 (+5.009), di cui 3.345 dimessi e 456.056 guariti

- in terapia intensiva: 377 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.454 (-36)

- i decessi, totale complessivo: 27.074 (+58)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 363 di cui 212 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 374;

Como: 165;

Cremona: 49;

Lecco: 59;

Lodi: 26;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 143;

Pavia: 119;

Sondrio: 54;

Varese: 265.

