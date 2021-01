Covid in Lombardia, 2.603 nuovi casi

Scendono i ricoveri, a Bergamo 116 positivi Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-36). A fronte di 41.677 tamponi effettuati, sono 2.603 i nuovi positivi (6,2%). I guariti/dimessi sono 1.714. Questi i dati forniti dalla Regione Lombardia nella serata di giovedì 28 gennaio.

A fronte di 41.677 tamponi effettuati, sono 2.603 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, dove diminuiscono di 6 i ricoverati nelle terapie intensive (totale regionale è pari a 371) e di 36 quelli nei reparti Covid (totale 3.537). Rispetto a mercoledì salgono i decessi, che giovedì 28 gennaio sono 88 (erano 62 mercoledì), per un totale complessivo di 26.939 morti da inizio pandemia.

Il bollettino sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia si precisa che dei tamponi effettuati (41.677) 31.142 sono molecolari e 10.535 antigenici, per un totale complessivo di 5.567.301.

Nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono 1.714, per un totale complessivo di 456.106, di cui 3.409 dimessi e 452.697 guariti. La provincia più colpita è quella di Milano, con 712 positivi al Covid, di cui 308 a Milano città. Seguono quelle di Brescia: 419; Varese: 229; Como: 222; Monza e Brianza: 211; Pavia: 162; Mantova: 153; Lecco: 122; Bergamo: 116; Cremona: 73; Sondrio: 68; Lodi: 63.



I dati di giovedì 28 gennaio

- i tamponi effettuati: 41.677 (di cui 31.142 molecolari e 10.535 antigenici) totale complessivo: 5.567.301

- i nuovi casi positivi: 2.603 (di cui 121 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 456.106 (+1.714), di cui 3.409 dimessi e 452.697 guariti

- in terapia intensiva: 371 (-6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.537 (-36)

- i decessi, totale complessivo: 26.939 (+88)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 712 di cui 308 a Milano città;

Bergamo: 116;

Brescia: 419;

Como: 222;

Cremona: 73;

Lecco: 122;

Lodi: 63;

Mantova: 153;

Monza e Brianza: 211;

Pavia: 162;

Sondrio: 68;

Varese: 229.

