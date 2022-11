Covid, 1.901 contagi in sette giorni: calano i ricoveri

Consultando il «contatore» della Regione aggiornato a venerdì 5 novembre, nella Bergamasca negli ultimi sette giorni si sono registrati 1.901 casi positivi, con una media giornaliera di 271 positivi (nella settimana precedente, 22-28 ottobre, si erano contati 2.753 casi, media di 393 al giorno). Solo venerdì in Regione si sono contati 4.975 positivi (il venerdì precedente se ne erano registrati 6.803).

Un trend in leggero calo anche alla voce ricoveri. Venerdì si contavano 1.031 ricoverati in Lombardia, di cui 1.005 nei reparti ordinari e 26 in Terapia intensiva, mentre il venerdì precedente erano 1.084 (1.060 nei reparti ordinari e 24 in Rianimazione). Sempre secondo il «contatore» della Regione, nell’ultima settimana sono 23 i decessi riconducibili al Covid in provincia di Bergamo, mentre tra il 22 e il 28 ottobre se ne erano segnalati 24.

A venerdì in Lombardia i decessi totali erano 43.217 (quindi 156 nell’ultima settimana). Per quanto riguarda l’incremento dei casi positivi per provincia, la nota diffusa dalla Regione, relativa solo al computo tra le giornate di giovedì e mercoledì, è di 2.539 casi a Milano, 553 a Bergamo, 855 a Brescia, 486 a Como, 340 a Cremona, 263 a Lecco, 209 a Lodi, 403 a Mantova, 755 a Monza e Brianza, 460 a Pavia, 95 a Sondrio, 833 a Varese.