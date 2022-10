Covid, 9.124 i nuovi casi in Lombardia. A Bergamo +876 positivi

I dati di giovedì 6 ottobre

- i tamponi effettuati: 40.423, totale complessivo: 41.701.304 - i nuovi casi positivi: 9.124 - in terapia intensiva: 13 (-2) - i ricoverati non in terapia intensiva: 817 (+31) - i decessi, totale complessivo: 42.610 (+16)

I nuovi casi per provincia

La Ats di Bergamo ha fornito anche i dati relativi ai soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) che sono 4885; 114 i soggetti residenti in provincia di Bergamo in auto sorveglianza (contatti). I dati sono aggiornati al pomeriggio di mercoledì 5 ottobre.