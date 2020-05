Covid, a Bergamo +102 positivi

In Lombardia 56 decessi Resi noti i dati sulla diffusione dell’epidemia nella nostra Regione, cresce la percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi. L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo comunica che il dato odierno di positivi è da ricondurre all’arrivo di 1.100 tamponi fatti nelle rsd e rientrati venerdì sera da fuori provincia e a una parte dei 2.500 tamponi fatti drive in mercoledì e giovedì e processati sempre venerdì.

«I dati di oggi segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero dei ricoveri in questi reparti e’ infatti di 199 casi. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l’eccezionale comportamento mantenuto fin qui». Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni.

«Segnalo anche - ha aggiunto Gallera - che fra i nuovi positivi registrati oggi, contiamo 108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle Rsa, un numero piu’ alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni. La diffusione del contagio fra la popolazione rimane quindi stabile».

Di seguito i dati di oggi sabato 23 maggio. Le differenze sono riferite alla giornata di ieri.

- i tamponi effettuati: 17.191 totale complessivo: 658.784

- attualmente positivi: 25.630 (-303)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 86.825 (+441)

- i nuovi casi positivi: 441 (2,6% rapporto con i tamponi giornalieri)

- i guariti/dimessi: +688 totale complessivo: 45.355

- in terapia intensiva: -8 totale complessivo: 199

- i ricoverati non in terapia intensiva: -2 totale complessivo: 4.026

- i decessi: 56 totale complessivo: 15.840

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.616 (+88) di cui 9.565 (+40) a Milano citta’

BG: 12.834 (+102)

BS: 14.417 (+72)

CO: 3.747 (+34)

CR: 6.383 (+9)

LC: 2.717 (+11)

LO: 3.400 (+8)

MN: 3.314 (+4)

MB: 5.421 (+12)

PV: 5.184 (+33)

SO: 1.414 (+7)

VA: 3.490 (+44)

e 1.888 in corso di verifica.

