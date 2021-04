Covid, a Bergamo 203 nuovi positivi. In Lombardia +1.967 casi e 39 decessi I dati aggiornati a domenica 25 aprile sull’andamento della pandemia in Lombardia.

Sono 1.967 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 388.982 tamponi effettuati, su un totale di 9.260.614 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 39 decessi (sabato 49) in regione, che portano il numero delle vittime complessive a 32.657. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 3.886 di cui 610 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 53.126 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 705.138 (+1.399). Gli attualmente positivi in totale sono 527.622 (+529).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 672, Brescia 304, Varese 78, Monza e Brianza 181, Como 99, Bergamo 203, Pavia 92, Mantova 130, Cremona 60, Lecco 58, Lodi 46, Sondrio 2.

Ecco invece la situazione a livello nazionale.

Sono 13.158 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (sabato 13.817) a fronte di 239.482 tamponi effettuati su un totale di 57.126.017 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 217 i decessi (ieri 322), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 119.238. Con quelli di oggi diventano 3.962.674 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 461.212 (-236), 437.688 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.971 di cui 2.862 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.382.224 con un incremento di 13.176 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.967), seguita da Campania (1.854), Puglia (1.203), Lazio (1.185) e Sicilia (1.061).

© RIPRODUZIONE RISERVATA