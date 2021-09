Covid a Bergamo, crescono le persone in isolamento fiduciario Ats Bergamo ha diffuso i dati settimanali relativi ai soggetti in isolamento aggiornati alle 16 del 22 settembre.

Le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono 620: erano 610 nella settimana precedente. Quelle in isolamento fiduciario (contatti) sono 713 contro le 312 dei dati di sette giorni da, il 15 settembre scorso. Secondo quanto diffuso da Ats Bergamo tra i soggetti in isolamento fiduciario non sono inclusi i soggetti che rientrano dall’estero.

Nei dati dell’isolamento fiduciario incide il mondo della scuola. Si ricorda che la quarantena (isolamento fiduciario) per i contatti dei positivi è ora ridotta: 7 giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale e 10 giorni per gli altri, sempre con test al termine di questo periodo. E il tracciamento come funziona? «Per i positivi si cercano i contatti avuti nelle 48 ore precedenti alla data di esecuzione del tampone, o nelle 48 ore precedenti alla data di comparsa dei sintomi se il test è successivo alla comparsa dei sintomi. Qualora si sia in presenza di variante Beta, di cui sono stati registrati comunque pochissimi casi in Bergamasca, il tracciamento torna indietro sino a 14 giorni – ha spiegato Sergio Piazzolla, dirigente medico del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats di Bergamo all’inizio della scuola –. Il positivo effettuerà 10 giorni di isolamento obbligatorio, con un test di controllo al termine di questo periodo: se è ancora positivo il test sarà ripetuto al 17° giorno».

