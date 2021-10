Covid a Bergamo, stabile il numero di persone in isolamento fiduciario Ats Bergamo ha diffuso i dati settimanali relativi ai soggetti in isolamento aggiornati alle 14 del 14 ottobre.

Resta costante il numero di persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi). Sono 470: erano 490 nella settimana precedente. Quelle in isolamento fiduciario (contatti) sono 743 contro le 717 dei dati di sette giorni da, il 6 ottobre scorso. Secondo quanto diffuso da Ats Bergamo tra i soggetti in isolamento fiduciario non sono inclusi i soggetti che rientrano dall’estero.

Leggi qui il confronto con la settimana precedente.

Ecco i dati aggiornati al 14 ottobre, ore 14:

- Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) 470

- Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) 743

