Covid, contagi ancora in aumento

Italia: +16.079 nuovi casi, 136 decessi Il report giornaliero dello sviluppo della pandemia aggiornato a giovedì 22 ottobre.

Aumentano ancora i contagi per coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848).

Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 465.726. In aumento anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127, per un totale che è arrivato a 36.968.

Tutti i dati sullo sviluppo della pandemia.

�� #COVID19 - La situazione in Italia al 22 ottobre:https://bit.ly/Covid_19Dashboard Pubblicato da Ministero della Salute su Giovedì 22 ottobre 2020

