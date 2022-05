Covid, diminuiscono i ricoverati. Mercoledì 18 maggio su L’Eco l’intervista a Lorini

Continuano a diminuire i pazienti Covid ricoverati. Si può essere quindi realisticamente ottimisti su quel che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? «Dobbiamo esserlo», risponde Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e Area critica del «Papa Giovanni», in un’intervista che i lettori troveranno su L’Eco di Bergamo di mercoledì 18 maggio.

Il direttore dell’Area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, Luca Lorini

«Il periodo invernale e quello pasquale, che qualcuno temeva, sono passati senza creare picchi – rileva il medico -: si sta andando verso un’estate ancora migliore». All’orizzonte c’è qualcosa di abbastanza definito: «Il contagio ancora esiste, il virus non è morto, ma fa sempre meno ricoveri e soprattutto con sempre meno pazienti nelle terapie intensive – spiega Lorini -. Ma di pazienti continueremo a vederli ancora per mesi e mesi, forse per anni. Convivremo a lungo con questa malattia, anche se si è trovato un elemento di equilibrio».