Covid, i nuovi positivi sopra quota 10mila

In Italia 55 decessi in ventiquattro ore Ecco i dati sullo sviluppo della pandemia a livello nazionale aggiornati a venerdì 16 ottobre.

Sfonda quota 10 mila il numero dei nuovi positivi di Covid-19 in Italia. Un numero record (per l’esattezza 10.010) che fa di questa giornata la peggiore dall’inizio della pandemia per quanto riguarda il numero dei nuovi contagi. Ieri l’incremento era stato pari a 8.804.

Un dato altissimo nonostante il calo dei tamponi: 150.377 contro i 162.932 della giornata precedente. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ad oggi i casi totali sono 391.611. In calo i decessi: 55 contro gli 83 del giorno prima. Attualmente i positivi in Italia sono 107.312 (+8.046), le persone in isolamento domiciliare sono 100.496, i ricoverati sono 6.178 (+382), di questi 638 (+52) si trovano in terapia intensiva. Record di contagi in Lombardia, 2.419: la regione risulta oggi la maggiormente colpita dal Covid-19. A seguire la Campania (1.262), il Piemonte (821). La regione con meno contagi è il Molise con 21 nuovi positivi.

