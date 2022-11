Covid in Bergamasca, i dati della settimana: scendono i casi, giù anche i ricoveri

Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale

Si osserva un ulteriore decremento del tasso di incidenza che nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre è pari a 242 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 336 nuovi casi per 100.000 abitanti nella settimana precedente.

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a – 1.050 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero – 28% (la scorsa settimana presentava -1.097 nuovi casi, pari a -22,5% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è anch’essa in calo ed è pari a 390 contro i 540 della scorsa settimana.

Indice di replicazione diagnostica (RDt)

L’andamento dell’indice di replicazione diagnostica (RDt), in coerenza con i dati di incidenza, fa registrare un forte rallentamento della replicazione dei casi. Al giorno 1° novembre risulta pari a 0.77 (0.73-0.81) scendendo al di sotto del valore unitario.

Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale

Per quanto concerne il territorio provinciale, tutti gli Ambiti Territoriali presentano valori in decrescita dei casi incidenti negli ultimi 7 giorni, come si evidenzia dalla figura 3.