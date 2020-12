Covid in Italia: 16.202 nuovi casi

Sono 575 le vittime delle ultime 24 ore Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 575. Lo rende noto il nuovo bollettino di mercoledì 31 dicembre del ministero della Salute.

Tornano a crescere in modo più marcato i casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.202 nuovi contagi contro gli 11.212 registrati martedì 29 dicembre.

Da segnalare anche l’incremento dei tamponi, il 31 dicembre a quota 169.045, che determina un rapporto tamponi/positivi in leggera crescita rispetto a martedì attestandosi al 9,5%. Calano i morti: sono infatti 575 i decessi, rispetto ai 659 registrati il 30. In flessione gli attualmente positivi a quota 564.395 (-4.333). In 538.301 si trovano in isolamento domiciliare.

