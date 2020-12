Covid in Italia: 18.887 nuovi casi e 564 morti

Superata la soglia delle 60 mila vittime I dati inoltrati dal quotidiano bollettino sull’emergenza coronavirus, diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus in Italia domenica 6 dicembre (sabato sono stati 21.052), su un totale di 163.550 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (sabato erano stati 194.984). È quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza coronavirus, diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.

I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 564, per un totale di 60.078 vittime da inizio emergenza. Con quelle di questa domenica 6 dicembre diventano 1.728.878 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 23.125.664 i tamponi complessivi effettuati.Attualmente i positivi in Italia sono 755.306 (+1.137), 721.461 le persone in isolamento domiciliare.

I ricoverati in ospedale con sintomi sono invece 30.391 (+233), 3.454 (-63) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.444) seguito da Lombardia (2.413), Puglia (1.789), Emilia-Romagna (1.788) e Lazio (1.632).

