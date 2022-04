Covid in Lombardia, 14.065 nuovi casi. A Bergamo +933 positivi

Cresce il numero dei ricoverati, di 22 nei reparti ordinari (totale posti occupati 1.169) e di 3 in terapia intensiva (totale letti occupati 38). Nelle ultime 24 ore sono 24 i decessi (martedì 4) che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 39.682. É quanto emerge dai dati contenuti nel quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Martedì 19 aprile i contagiati erano 2.329, un numero esiguo, dovuto ai limitati tamponi processati (21.875) e il tasso di positività era pari al 10,6%, 4 punti in meno di mercoledì . La maggiore incidenza del virus si registra nel Milanese, dove i positivi odierni sono 4.400, di cui 1.794 a Milano città. Nelle altre province lombarde i casi sono 933 a Bergamo , 1.672 a Brescia; Como 1.005; Cremona 562; Lecco 567, 217 Lodi, 846 Mantova; Monza e Brianza 1.280, Pavia 715; Sondrio 186 e Varese 1.289..

I dati di mercoledì 20 aprile

- i tamponi effettuati: 99.023, totale complessivo: 36.139.081

- i nuovi casi positivi: 14.065

- in terapia intensiva: 38 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.169 (+22)

- i decessi, totale complessivo: 39.682 (+24)