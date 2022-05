Covid in Lombardia, 1.440 nuovi casi. A Bergamo sono +119 i positivi

Sono 1.440 i nuovi casi di Covid registrati lunedì 16 maggio in Lombardia, a fronte di 12.706 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’11,3% (domenica era al 12,2%). Continuano invece a diminuire i ricoverati in area medica, che lunedì diminuiscono di 14 (totale posti letto occupati a livello regionale: 876) mentre aumentano di 2 i ricoverati in terapia intensiva (totale posti letto occupati: 40).