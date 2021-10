Covid in Lombardia, 293 nuovi casi. A Bergamo sono 29 i positivi Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-15). A fronte di 49.782 tamponi effettuati, sono 293 i nuovi positivi (0,5%).

Sono 293 i nuovi casi di coronavirus registrati venerdì 8 ottobre in Lombardia, su 49.782 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo lo 0,5%. Lo riferisce il quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal Ministero della Salute e Protezione civile.

Resta quindi invariato il tasso di positività rispetto a giovedì, quando i contagiati erano 295 (a fronte di 55.852 tamponi). Calano di 3 i ricoverati nelle terapie intensive (totale 60 e di 15 nei reparti ospedalieri (totale 334).Nelle ultime 24 ore i decessi sono 3 (ieri 6) che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 34.078.

La provincia più colpita è quella di Milano, dove i positivi odierni sono 102, di cui 48 a Milano città. Nelle altre province lombarde i casi di Covid sono a Bergamo: 29; Brescia: 37; Como: 19; Cremona: 16; Lecco: 4; Lodi: 7; Mantova: 3; Monza e Brianza: 17; Pavia: 21; Sondrio: 2; Varese: 25.

I dati di venerdì 8 ottobre:

- i tamponi effettuati: 49.782, totale complessivo: 15.431.260

- i nuovi casi positivi: 293

- in terapia intensiva: 60 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 334 (-15)

- i decessi, totale complessivo: 34.078 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 102 di cui 48 a Milano città;

Bergamo: 29;

Brescia: 37;

Como: 19;

Cremona: 16;

Lecco: 4;

Lodi: 7;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 17;

Pavia: 21;

Sondrio: 2;

Varese: 25.

