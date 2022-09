Covid in Lombardia, 3.004 nuovi positivi. A Bergamo ancora 338 casi

Continuano a diminuire i ricoveri per Covid nei reparti ordinari in Lombardia, dove nella giornata di giovedì 15 settembre si registrano 18 dimessi (totale posti letto occupati: 507 ). Sale invece di uno il conto dei ricoveri nelle terapie intensive lombarde (totale posti letto occupati: 9). Nella Regione sono oggi 3.004 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 23.669 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,6%. Sale, quindi, il tasso di positività rispetto al 11,7% di ieri, quando i contagiati lombardi erano 2.871 (su 24.466 tamponi) . Nelle ultime 24 ore i decessi sono 10 (ieri 3 ) che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 42.397.

I dati regionali di giovedì 15 settembre:

- i tamponi effettuati: 23.669, totale complessivo: 41.118.731

- i nuovi casi positivi: 3.004

- in terapia intensiva: 9 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 507 (-18)

- i decessi, totale complessivo: 42.397 (+10)