Covid, in Lombardia 5.501 casi e 32 vittime. A Bergamo 338 nuovi positivi

Sono 5.501 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia (ieri 5.861), nelle ultime 24 ore (i dati rilevati nella giornata di sabato 12 marzo), a fronte di 58.445 tamponi effettuati, su un totale di 33.718.261 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 32 decessi (ieri 19), che portano il numero delle vittime complessive a 38.921. Le persone ricoverate con sintomi sono 776, di cui 72 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 114.642 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.236.082 (+2.029).Gli attualmente positivi in totale sono 115.490 (+3.440).