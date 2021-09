Covid, in Lombardia 6 decessi e 628 nuovi positivi. A Bergamo +44 casi I dati sullo sviluppo della pandemia nella nostra Regione aggiornati alle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-1). A fronte di 50.690 tamponi effettuati, sono 628 i nuovi positivi (1,2%).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 50.690, totale complessivo: 14.250.296

- i nuovi casi positivi: 628

- in terapia intensiva: 59 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 435 (-1)

- i decessi, totale complessivo: 33.968 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 229 di cui 75 a Milano città;

Bergamo: 44;

Brescia: 93;

Como: 23;

Cremona: 26;

Lecco: 16;

Lodi: 18;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 46;

Sondrio: 3;

Varese: 25.

In aumento i casi Covid in Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi contagi sono 4.830, in crescita rispetto ai 4.021 registrati ieri con 317.666 tamponi effettuati e che produce un tasso di positività in leggero incremento all’1,52%. Quasi stabili i decessi, 73 (+1), 8.606 i guariti mentre gli attualmente positivi calano di 3.853 attestandosi su un numero complessivo di 118.487.

