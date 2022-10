Covid: in Lombardia il tasso di positività scende al 19,9%. A Bergamo 813 nuovi casi

Con 43.982 tamponi effettuati è di 8.771 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nella giornata di giovedì 13 ottobre, con un tasso di positività in discesa al 19,9% (ieri era al 20,8%). Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (+2, 16) ma in calo nei reparti (-36, 1.065). Sono 16 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.708. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.379 contagi (di cui 946 in città), a Bergamo 813 , a Brescia 1.078, a Como 722, a Cremona 312, a Lecco 320, a Lodi 220, a Mantova 367, a Monza e Brianza 785, a Pavia 427, a Sondrio 245 e a Varese 886.

I soggetti in isolamento in Bergamasca: i dati Ats

In aumento – in linea con la curva pandemica – i soggetti in isolamento della Bergamasca. I dati degli ultimi sette giorni forniti da Ats Bergamo - e aggiornati alle 14.30 di mercoledì 12 ottobre – registrano 5.847 soggetti in isolamento obbligatorio (positivi al Covid). Erano 4.885 la scorsa settimana: 962 in più. Sono invece in calo i soggetti residenti in provincia di Bergamo al momento in auto sorveglianza, ossia coloro che hanno avuto contatti con persone risultate poi positive. Ats, nel suo ultimo bollettino, ne riporta 85, contro i 114 della settimana scorsa.