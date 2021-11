Covid, in Lombardia nessun decesso e 294 nuovi positivi. A Bergamo +22 casi I dati dell’8 novembre nel report della Regione. Effettuati quasi 35 mila tamponi, tasso di positività allo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 10 in più.

A fronte di 34.781 tamponi effettuati, sono 294 i nuovi positivi (0,8%). È quanto si legge nel report della Regione di lunedì 8 novembre. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1, in totale sono 46), mentre i ricoverati non in terapia intensiva aumentano di 10 unità (348 in totale). Non si registra alcun nuovo decesso e il dato resta fermo a 34.201.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 146 di cui 77 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 34; Como: 7; Cremona: 2; Lecco: 3; Lodi: 2; Mantova: 17; Monza e Brianza: 18; Pavia: 8; Sondrio: 8; Varese: 12.

