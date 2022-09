Covid, in Lombardia scendono tasso positività e ricoverati. A Bergamo 381 nuovi casi

Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (10), mentre diminuiscono i ricoverati negli altri reparti per la cura del coronavirus (475, -21). I morti sono 6, per un totale dall’inizio della pandemia di 42.449. Lo rende noto la Regione Lombardia secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute.

I nuovi casi per provincia sono a Milano 991 (419 in città), a Bergamo 381, a Brescia 532, a Como 216, a Cremona 113, a Lecco 126, a Lodi 82, a Mantova 165, a Monza e Brianza 278, a Pavia 157, a Sondrio 121 e a Varese, infine, 277.

I dati di mercoledì 21 settembre

- i tamponi effettuati: 27.903, totale complessivo: 41.251.019

- i nuovi casi positivi: 3.525

- in terapia intensiva: 10 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 475 (-21)

- i decessi, totale complessivo: 42.449 (+6)