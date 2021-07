Covid: in Lombardia stabile il tasso di positivi, 4 vittime. A Bergamo 24 nuovi casi Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia con il tasso che rimane stabile all’1,1% come ieri.

Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia registrati nella giornata di sabato 17 luglio con il tasso di positività che rimane stabile all’1,1% come venerdì. Sono trentuno i ricoverati in terapia intensiva (+1) e diminuiscono quelli negli altri reparti, che sono 136 (-7). I decessi sono quattro per un totale complessivo di 33.808 morti in regione dall’inizio dell’epidemia di Covid.

Sul fronte delle province sono 165 i nuovi casi registrati nella Città metropolitana di Milano, 48 a Varese, , 30 a Cremona, 29 in quella di Brescia, 27 nella provincia di Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 20 a Como, 19 a Mantova, 17 a Pavia, , 15 a Lodi, , 3 a Sondrio, 1 a Lecco.

