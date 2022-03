Covid in Lombardia, tasso di positività in calo all’11,1%. A Bergamo 124 nuovi casi

Con 22.751 tamponi, sono 2.544 i nuovi casi positivi in Lombardia con il tasso di positività che scende all’11,1% (ieri 12,6%). Calano i ricoverati in terapia intensiva (-5, 52) mentre aumentano negli altri reparti (+30, 904). I decessi sono 15 per un totale complessivo di 39.075 morti in regione dall’inizio della pandemia.