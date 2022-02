Covid, l’analisi: «La discesa frena, serve più attenzione»

La spiegazione

La pressione ospedaliera si allenta

La ripartenza

La svolta nello scenario poggia sulle certezze della vaccinazione e su una copertura superiore al 90%, rafforzata dalle alte adesioni alla terza dose. «Siamo entrati in una nuova fase della pandemia grazie alla vaccinazione, e non per via di Omicron – specifica Tosi –. Omicron è comunque significativa: considerando che Omicron è nettamente predominante dai primi di gennaio, i decessi che vediamo ora (1.571 in tutta Italia la scorsa settimana, di cui 265 in Lombardia, ndr) sono da imputare a Omicron. Se guardiamo i dati relativi solo alla popolazione non vaccinata, la letalità è la stessa. Il virus è comunque mutato e Omicron è più mild (blanda, ndr), ma non è un raffreddore: lo è per chi è vaccinato con la booster». A proposito di vaccinazione, raggiunta una copertura più alta ora è complicato coprire l’ultimissimo miglio. «Siamo sostanzialmente arrivati a regime di quella che è la popolazione vaccinabile – sintetizza il professore –. È molto difficile convincere chi non si è vaccinato finora. L’effetto del Green pass, una misura più politica che scientifica per indurre la popolazione a vaccinarsi, si è esaurito».