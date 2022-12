«Covid, vaccinazione dai 6 mesi ai 4 anni»

L’indicazione.Come segnalato dal Ministero della Salute, Regione Lombardia estende l’utilizzo del vaccino anti Covid per i soggetti della fascia di età 6 mesi-4 anni compresi, in via prioritaria per coloro che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-CoV-2.