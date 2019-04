Curva Nord, domani via al cantiere

Viale G. Cesare, un tratto a senso unico Nel percorso compreso tra via Ponte Pietra e via del Lazzaretto. Modifiche ai percorsi delle linee Atb 3 e 6.

Addio alla Curva Nord. Cominceranno martedì 30 aprile i lavori di abbattimento della storica curva dello stadio «Atleti Azzurri d’Italia». Prima l’allestimento del cantiere, che durerà 5-6 giorni. Lunedì 6 maggio dovrebbe essere il giorno chiave, il «demolition day», quello in cui le ruspe cominceranno ad aggredire la Nord fino a ridurla in macerie. In parallelo cominceranno le operazioni, complesse, di preparazione dei manufatti che comporranno la nuova gradinata. L’obiettivo è tornare a giocare in casa per fine settembre, salvo imprevisti che, in un cantiere così complesso, sono purtroppo dietro l’angolo.

I LAVORI E LE MODIFICHE A VIABILITÀ E TRASPORTI

In concomitanza con l’apertura del cantiere Atb comunica che, proprio a partire da martedì 30 aprile, a causa dell’istituzione del senso unico di marcia in viale Giulio Cesare nel tratto compreso tra via Ponte Pietra e via del Lazzaretto, le corse delle linee 3 e 6 dirette rispettivamente a Ostello e San Colombano, una volta giunte in viale Giulio Cesare all’incrocio con via del Lazzaretto percorreranno via Petri e via dei Celestini, da dove riprenderanno i rispettivi percorsi normali. Restano invariati percorso e fermate in senso inverso. Viene istituita una fermata provvisoria in via dei Celestini prima dell’incrocio con viale Giulio Cesare.

