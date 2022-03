Da giovedì alcune notizie le leggerai dopo esserti registrato. Ecco come fare per iscriverti gratuitamente

Per prima cosa torniamo un attimo indietro: il 23 febbraio il sito de L’Eco di Bergamo è stato riprogettato e online avete scoperto una nuova grafica, più ordinata, per pagine web meglio organizzate e molto più ricche di contenuti e opportunità di personalizzazione per gli utenti registrati.

Da quel giorno, e fino al 9 marzo, tutti gli articoli del sito sono stati ad accesso libero, ovvero consultabili per intero anche dai lettori non iscritti. Da giovedì 10 marzo, invece, alcuni dei nostri contenuti saranno visibili dopo una registrazione gratuita e molto immediata e saranno dunque accessibili solo per gli utenti con user e pswd.



La registrazione è assolutamente gratuita. È sufficiente inserire una mail e una password nell’apposito spazio (basta cliccare nell’angolo in alto a destra della homepage) e il gioco è fatto. Se non vi siete già iscritti, vi consigliamo di farlo il prima possibile per non perdervi i nostri prossimi articoli.