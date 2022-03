Da Londra alla Fabbrica di Cioccolato, ecco tutti vincitori della sfilata. In 50 mila alla manifestazione - Foto

Una manifestazione che ha richiamato 50 mila persone (in linea con la sfilata del 2019, ndr)e che intorno alle 18 ha proclamato anche i suoi vincitori. Il primo riconoscimento è andato alla Fanfara Città dei Mille, ecco i carri vincitori di questa edizione 2022: al primo posto il carro dedicato a Londra, «Un tè con sua Maestà» di Gromlongo, seguito da «Pota non so se si nota» di Castelli Calepio. Terzo posto per «Seconda stella a destra» di Casazza.