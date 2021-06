Da Trieste ad Aosta per una goccia in più, il podista-donatore fa tappa a Bergamo Maurizio Grandi, donatore di Avis originario di Carugate, sta attraversando il nord Italia a piedi da Trieste ad Aosta per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma.

Il cammino del podista Maurizio Grandi, donatore di Avis originario di Carugate che, attraversando il nord Italia da Trieste ad Aosta, vuole sensibilizzare quante più persone possibili alla donazione di sangue e plasma, mercoledì 30 giugno ha toccato anche Bergamo. Alla Casa del Donatore di via Leonardo da Vinci, alla presenza di Paolo Comana, Presidente di Avis Comunale Bergamo, Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia, e Marcella Messina, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, si è tenuto un momento di incontro con il podista che, partito da Piazza Unità a Trieste lo scorso 13 giugno, si appresta a percorrere 900 km con zaino in spalla e tanta determinazione. L’arrivo ad Aosta è previsto per il 16 luglio. Obiettivo dell’iniziativa, dal nome simbolico «Quattro passi da Trieste ad Aosta»: sensibilizzare quante più persone possibili alla donazione di sangue e plasma. Maurizio, pensionato di 62 anni, ha già diverse esperienze simili alle spalle, tragitti lunghi anche più di 1.500 km, sempre al fine di perseguire il medesimo obiettivo.

Paolo Comana e Maurizio Grand

