Danneggia chalet in vacanza

Arrestato bergamasco 22enne In stato di alterazione psicofisica, danneggia uno chalet poi insulta e aggredisce un carabiniere. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì 26 agosto in un locale di Porto D’Ascoli, a San Benedetto del Tronto.

A riportare la notizia l’agenzia Ansa. Allertati al 112 dai titolari dello chalet, i carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto, in servizio esterno per la prevenzione e il controllo del territorio, sono accorsi presso la struttura dove, un 22enne originario di Bergamo, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava letteralmente distruggendo il locale.

I militari giunti sul posto sono stati insultati dal giovane che poi, alla richiesta dei documenti, ha dato in escandescenza colpendo al viso un carabiniere, medicato poi in ospedale. Successivamente il giovane è stato calmato e trasferito in caserma dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora è ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Ascoli Piceno in attesa del giudizio direttissimo.

