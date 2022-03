Debutta la Treviolo - Paladina: la gestione ad Anas entro fine anno

La nuova strada, che permetterà un netto miglioramento della circolazione, particolarmente intensa nelle ore di punta (la strada registra mediamente 25 mila passaggi al giorno) comprende un tratto complessivo di cinque chilometri : i primi tre chilometri fra il comune di Curno (zona Leroy Merlin) e l’area a nord di Mozzo (zona commerciale) con le due corsie centrali dedicate al traffico della strada provinciale 470 dir e le due contro strade laterali riservate alla viabilità locale e alle rampe di innesto e uscita, mentre l’ultimo tratto fra Mozzo e Paladina scorrerà per 1,7 chilometri in trincea e per 350 metri nelle cinque gallerie artificiali, realizzate per il servizio della viabilità locale che resterà in superficie.