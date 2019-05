«Degrado in via Paglia»

La protesta dei residenti «È ritornata la microcriminalità e un intenso degrado urbano». Lo segnalano alcuni residenti della zona tra via Paglia, via Bonomelli, via Paleocapa e via Quarenghi, riferendosi alla zona che va dall’incrocio tra via Bonomelli e via Novelli, dove sono presenti numerosi negozi di stranieri.

«Con l’avvicinarsi della buona stagione, si sta sempre più accentuando un grosso e pericoloso problema – scrivono i residenti in una lettera inviata al sindaco, alle forze dell’ordine e per conoscenza a l’Eco - e ne abbiamo avuto un triste e incontrollabile esempio proprio nei giorni di Pasqua: la presenza continua (in prevalenza tra pomeriggio e sera) di ubriachi, aiutati dal fatto che i due market, in qualsiasi ora del giorno, vendono a chiunque ne faccia loro richiesta bevande alcoliche. Nei pressi di tali negozi ci sono gruppi di giovani che schiamazzano, si scontrano, tra allegri caroselli di biciclette di loro amici che hanno trasformato i marciapiedi in piste ciclabili».

Il tutto, sempre secondo gli abitanti della zona, deriva anche dal fatto che «dopo un periodo di controlli più frequenti delle forze dell’ordine, che aveva contenuto per un po’ la situazione, adesso abbiamo la sensazione che la vostra pressione si è in parte ridotta». Per questo chiedono aiuto alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale per arginale il problema. Sulla questione l’assessore alla Sicurezza Sergio Gandi spiega che «il fenomeno potrebbe essersi ripresentato nella zona ed è per questo che, dopo aver ricevuto qualche segnalazione dai residenti, ne ho parlato anche con la comandante della polizia locale per tenere ancora più monitorata la situazione in quella zona. In ogni caso i controlli della polizia locale non sono mai diminuiti».

