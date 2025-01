Delitto di via Tiraboschi, il Siulp: «Tempestività e professionalità, plauso alla polizia»

Il «Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia», Siulp di Bergamo, per voce del segretario provinciale Laura Menotti, esprime «il più sentito plauso per il tempestivo risultato ottenuto nell’identificazione» del presunto assassino di Mamadi Tunkara, il trentaseienne nativo del Gambia ucciso venerdì scorso (3 gennaio) in via Tiraboschi. In carcere si trova il ventottenne del Togo Sadate Djiram, arrestato sabato mattina al confine svizzero mentre tentava la fuga.