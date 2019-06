Denuncia a agenzia di pratiche auto

«Esercizio abusivo di professione» È successo nell’Isola. La Polizia stradale e la Provincia di Bergamo hanno denunciato un 35enne.

Giovedì 20 giugno il personale della sezione polizia stradale di Bergamo congiuntamente all’ufficio “settore trasporti privati – ufficio autoscuole e studi di consulenza” della Provincia di Bergamo hanno proceduto al controllo amministrativo di un’agenzia pratiche auto dell’isola bergamasca nell’ambito del rispetto delle normative inerenti la corretta gestione delle agenzie pratiche auto che svolgono le funzioni delocalizzate della motorizzazione in quanto sportelli telematici dell’automobilista (cd s.t.a.), al fine di verificare la regolarità dell’impresa e dello svolgimento della stessa.

Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria della Polizia stradale hanno potuto accertare che veniva gestita senza che fossero presenti i requisiti prescritti: di fatto nell’organigramma dell’agenzia non era presente un soggetto munito dell’attestato professionale e per questa grave irregolarità è stato denunciato un 34enne per esercizio abusivo della professione oltre all’immediata cessazione della linea con la baca dati ced, procedura che di fatto ha inibito ogni tipo di operazione relativa a immatricolazioni, passaggi di proprietà e altre operazioni che possono svolgere questo tipo di agenzie.

L’Ufficio ettore trasporti privati della Provincia di Bergamo, e la motorizzazione interessate per competenza hanno avviato le procedure amministrative atte alla revoca dell'attività.

